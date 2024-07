Volta de Philippe Coutinho mostra o poder do marketing do Vasco

uma vez, clube deu aula com divulgação e campanhas envolvendo o retorno do meia após 14 anos - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo Vasco TV)

O sonho tão esperado se tornou realidade. Philippe Coutinho está de volta ao Vasco depois de 14 anos e próximo de estrear nessa volta ao clube. Desde o início das especulações do provável retorno do meia, a torcida criou a expectativa de ver um dos maiores jogadores que se formou no clube e fez sucesso mundial, jogar novamente com a camisa cruz-maltina.

Dessa forma, o departamento de Comunicação e Marketing, com participação de diversos setores da SAF e do clube associativo, aproveitaram dessa onda e fizeram sucesso ao explorar a identificação e reciprocidade entre jogador-torcida, nas campanhas envolvendo o retorno do ‘Cria’ ao Vasco.

Ao anunciar oficialmente o retorno de Coutiho, no dia 9 de julho, o clube postou dois vídeos nas redes sociais destacando a história do jogador com o Vasco desde pequeno. A narração das postagens ficou por conta de torcedores de várias idades e regiões do país, para valorizar as raízes nacionais.

Além disso, usou a frase que o jogador disse em desembarque no Rio de Janeiro nos primeiros dias de especulação de sua volta: ”Todo mundo já sabe”, que caiu nas graças da torcida e movimentou as redes sociais no dia. Dessa forma, gerou uma aproximação ainda maior com os torcedores.

???????? TODO MUNDO JÁ SABE. O MÁGICO VOLTOU. COUTINHO É VASCO! ????#CoutinhoÉVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/ksWaOFAcxT — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024

Revista Coutinho e funk da barreira

Já na primeira entrevista coletiva como jogador do Cruzmaltino, realizada no dia 11 de julho, a imprensa que estava presente recebeu a Revista Coutinho, onde tinha todas as informações da carreira do meia. Com a repercussão positiva do material, a revista foi disponibilizada em formato online e também distribuída a torcida durante a apresentação oficial em São Januário.

O presidente Pedrinho ainda começou a coletiva com a música “A Barreira vai virar baile” que virou febre entre os torcedores depois que se oficializou o retorno do jogador.

Para a apresentação do craque, outras novidades: a camisa 11 foi entregue por um drone, que atravessou uma parte do campo até chegar nas mãos do jogador para ele vestir. Além disso, jogadores que já atuaram com o meia ou que já vestiram a camisa do Vasco mandaram mensagens para ele. Entre eles, Neymar, Thiago Alcântara, Busquets, Luis Suares, Douglas Luiz e Gabriel Pec.

Torcida

Primeiramente, como forma de lembrança para os torcedores, os copos personalizados com Philippe Coutinho, esgotaram no primeiro dia em que ficaram disponíveis. Já visando o sócio-torcedor, no dia do anúncio também teve iniciativa para aumentar a adesão: uma promoção de 30% em qualquer pacote. Com isso, o clube conseguiu 11 mil novos sócios torcedores. Agora, são mais de 46 mil associados.

Outras campanhas para os sócios também foram realizadas, como a participação na entrevista coletiva e também na apresentação oficial. Em parceria com a Betfair, também proporcionou que quatro torcedores de fora do Rio fossem para participar da festa e conhecer Philippe Coutinho.

Redes sociais: o impacto de Philippe Coutinho

O sucesso das campanhas do Vasco naturalmente geram interações nas redes sociais, e dessa vez não foi diferente. As publicações tiveram mais de 326 milhões de impressões e mais de 230 milhões de reações. Além disso, o número de visualizações obtidas em conteúdos em vídeos bateu quase 180 milhões.

A cobertura da VascoTV, principalmente na apresentação do meia, também foi um sucesso. No geral, todo conteúdo relacionado ao jogador, foram 2.5 milhões de visualizações, 70 mil horas assistidas e 9 milhões de impressões.

A torcida vascaína sempre espera muito das campanhas do clube, que, por sua vez, segue surpreendendo o torcedor e aumentando cada vez mais os números relacionados as ativações.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.