Roberto Assaf: Flamengo na Copa do Brasil: com ou sem Tite

Por ironia do destino, o Flamengo enfrenta o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. Pouco importaria o mando (o Fla joga a ida em casa). Afinal, o adversário dos cariocas é o clube hoje mais poderoso do Brasil, provável campeão de tudo.

O duelo pode ter pelo menos uma vantagem: caso venha a eliminação, o que deve ocorrer, o Rubro-Negro tem a oportunidade de demitir Tite e a sua numerosa CT antes dos confrontos da Libertadores com o Bolívar. O Flamengo perdeu cinco em seis pontos disputados no Brasileiro para times que estão em segundo escalão. Em dois jogos seguidos e dentro do Maracanã. O Flamengo hoje tem um orçamento gigantesco, mas é uma equipe de futebol sem soluções. Com ou sem uruguaios.

Tite e o futuro do Flamengo

A continuidade de Tite na Gávea é a certeza de fechar o ano sem conquistar título algum. A saída do cidadão – e sua tropa – com brevidade representa a possibilidade de manter a esperança.

O Palmeiras deve estar, no íntimo, esfregando as mãos – e os pés – de felicidade. A Copa do Brasil será decidida por dois gigantes. Palmeiras contra Atlético-MG, Botafogo, São Paulo ou Vasco. Mas, quem sabe, a queda de Adenor Bachi – e sua fantástica CT – pode ocorrer até o fim do mês. Enfim, aí as coisas mudam de figura.

Com esses, o Flamengo não é páreo para ninguém.

