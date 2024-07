Milan anuncia a contratação de Álvaro Morata até junho de 2028

O Milan anunciou, na manhã desta sexta-feira (19), a contratação de Álvaro Morata. Logo depois do título da Eurocopa 2024, o atacante deixou o Atlético de Madrid rumo ao clube italiano. Os Rossoneros pagaram a multa rescisória, de 13 milhões de euros (R$ 77 milhões).

Dessa forma, o jogador assinou contrato até junho de 2028, com opção de extensão por mais um ano. No Rubro-Negro, o atleta utilizará a camisa 7, o mesmo número que veste na seleção espanhola.

“Ainda tenho os melhores anos da carreira pela frente e quero dar tudo por esse grande clube. Para mim, é um pouco como voltar para casa, os italianos sempre me trataram com um respeito incrível”, disse Morata à Sky Sport.

Na Eurocopa, Morata se consolidou como titular no ataque da La Roja e possui 36 gols em 80 partidas pela seleção. Durante a campanha vitoriosa, ele esteve nos sete jogos e foi importante na conquista do tetra, de forma invicta, ao derrotar quatro campeãs do mundo.

Revelado nas categorias de base do Real Madrid, o atacante teve duas passagens pela Juve, além de dois períodos no Atlético de Madrid. Ele, portanto, teve sua temporada mais artilheira, com 21 gols e quatro assistências em 48 jogos. Além disso, também defendeu as cores do Chelsea, entre 2017 e 2018.

