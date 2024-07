Carille promete papo com Arce antes da estreia do equatoriano

O atacante equatoriano Billy Arce ainda nem foi anunciado pelo Santos, mas já faz parte dos planos do treinador Fábio Carille. Inclusive, o treinador afirmou que pretende conversar com o atleta que completou 26 anos há uma semana para definir o melhor jeito de usá-lo.

“Já conheço esse jogador (Arce). A última partida dele foi no fim de maio. Então, temos que ter paciência. Eu sei que joga em várias posições. Preciso perguntar onde ele se sente melhor”, comentou Fábio Carille na entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Vila Nova, na última quinta-feira (18), pela Série B.

Billy Arce começou a carreira no Independiente Del Valle, em 2017. Ele passou ainda por outros clubes do Equador, como os grandes Emelec, Barcelona e LDU, além de representar clubes da Colômbia, Uruguai, Inglaterra e Espanha. O atacante teve ainda outra passagem pelo clube que o revelou, no ano retrasado.

Arce sempre atuou como ponta-esquerda. No entanto, ele é destro, o que pode fazê-lo jogar aberto pelo lado direito do campo. O atacante passará por exames médicos e, se aprovado, o que deve acontecer, será anunciado pelo Santos. O provável futuro reforço chega sem custos à Vila Belmiro após deixar o Once Caldas, da Colômbia.

Santos na Série B

O contrato de Arce será válido até o final de 2025. Além do equatoriano, o Santos conta com Julio Furch, Willian Bigode, Guilherme, Otero, Weslley Patati, Pedrinho, Matheus Xavier e Patrick como opções para o ataque nesta Série B.

O Santos, certamente ainda sem Arce, volta a campo já nesta segunda-feira (22), às 20h, quando recebe o Coritiba na Vila Belmiro. O Peixe lidera a Série B, com 29 pontos em 16 jogos. O primeiro fora do G4 é o Operário, com 25 pontos e uma partida a menos.

