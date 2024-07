West Ham faz proposta milionária por Kanté, do Al-Ittihad

Depois das boas atuações na Eurocopa, N’Golo Kanté voltou a ficar em evidência na Europa. De acordo com o jornal “The Guardian”, o West Ham deseja contratar o volante, que tem mais um ano de contrato com o Al-Ittihad, por um valor de 24 milhões de euros (aproximadamente R$ 145 milhões).

Vale lembrar que o atleta deixou o Chelsea rumo ao futebol saudita em 2023. e o clube não tem qualquer intenção de vendê-lo, no momento. O técnico Julen Lopetegui deseja contar com o volante, de 33 anos, e já tinha demonstrado esse interesse quando esteve à frente do Real Madrid.

O clube inglês procura reforçar o meio de campo e aguarda o desfecho da situação de Lucas Paquetá, que tem a possibilidade de suspensão. Ainda mais com a do volante Kalvin Phillips, que foi emprestado pelo Manchester City, mas não convenceu.

Formado nas divisões de base do US Boulogne, da França, Kanté tem passagens pelo também francês, Caen. Em 2015, acertou com o Leicester, onde passou uma temporada e conquistou o histórico título da Premier League.

Dessa forma, no ano seguinte, o atleta chegou ao Chelsea, onde ficou até o ano passado, com direito aos títulos da Champions League e do Mundial de Clubes. Por fim, com a camisa da seleção francesa, ele soma 61 jogos e dois gols e foi campeão mundial em 2018.

