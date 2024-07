Cássio fala de momento no Cruzeiro e festa com Gusttavo Lima

iro do Cruzeiro ainda ressaltou as qualidades do empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF da Raposa - (crédito: Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O goleiro do Cruzeiro, Cássio, comentou sobre a festa promovida pelo empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF da Raposa, com direito a show do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Assim, o defensor da Raposa salientou que o encontro entre atletas, familiares, comissão técnica e colaboradores do Cruzeiro foi interessante por diversos aspectos. A entrevista foi no programa Bastidores, da Itatiaia.

Cássio elogia cantor e patrão

“Foi muito legal a confraternização com familiares e todas as pessoas ali. Foi um evento bem bacana. Muito bem organizado, acho que todo mundo saiu muito feliz de estar ali, de estar junto”.

Ele também elogiou o cantor Gusttavo Lima.

“Não conhecia pessoalmente, foi um prazer conhecer, um cara muito legal, e acho que ele ter chegado ao patamar que chegou, pela pessoa que é, diz muita coisa”, disse Cássio.

Além disso, Cássio ressaltou as qualidades do atual patrão, o empresário Pedro Lourenço.

“Estou aprendendo muita coisa com ele, como pessoa, como chegou, aonde chegou, o que conquistou. Um cara extremamente gente boa”.

Dessa forma, o goleiro lembrou de um episódio que marcou sua chegada ao Centro de Treinamento do Cruzeiro.

“Uma coisa que vai me marcar sempre foi a primeira vez que sentei na Toca da Raposa e ele (Pedro Lourenço) falou sobre o Fábio, que antes de me contratar ele ligou para o Fábio e conversou. Isso foi de uma humildade, uma situação muito legal”, disse Cássio.

Festa com Gusttavo Lima

O cantor sertanejo Gusttavo Lima participou, portanto, de uma baita festa para união do grupo do Cruzeiro, na noite de segunda-feira (15/7). Desse modo, o objetivo da festa era estreitar os laços entre jogadores, comissão técnica e SAF. No entanto, além de atletas, colaboradores do clube e familiares também foram convidados.

Estreia animadora no Cruzeiro

O goleiro Cássio estreou no Cruzeiro no dia 13/7 e fez uma boa partida, com vitória sobre o Red Bull Bragantino, no Independência, em Belo Horizonte (MG). O placar foi de 2 a 1, levando o time, naquele momento, a 29 pontos, na quinta colocação na tabela.

