Joia do Real Madrid surge em foto com influencer famosa e pira a web

Guler tirou uma foto com Ekin-Su, estrela britânica de reality show ligado à pegação entre os participantes - (crédito: Foto: Reprodução Instagram @Arda Güler)

Uma postagem da influencer Ekin-Su deu o que falar nas redes sociais. A britânica publicou em sua conta no X (antigo Twitter) uma foto com Arda Güler, jovem estrela turca do Real Madrid. A ação foi suficiente para que seguidores especulassem um possível relacionamento entre os dois.

A publicação rendeu quase 120 mil curtidas, além de mais de 20 milhões de visualizações. Na imagem, Ekin-Su e Güler aparecem em uma academia localizada no resort cinco estrelas de luxo Titanic Deluxe Bodrum, na Turquia. O registro, aparentemente casual, levou os fãs do clube madrilenho à loucura, além da conquista de uma nova fã.

“Hala Real Madrid, vocês ganharam uma nova torcedora”, escreveu a influencer logo após a repercussão da postagem.

Além de diversos elogios, a postagem também rendeu algumas críticas, principalmente sobre a diferença de idade entre os dois, mesmo sem nenhum tipo de indícios de relacionamento (Güler tem 19 anos, enquanto Ekin tem 29).

Veja a publicação:

Hey babes @10ardaguler pic.twitter.com/ZiuP8EmYjp — Ekin Su (@ekinsuofficial) July 17, 2024





Arda Güler é uma das grandes promessas do Real Madrid. Revelado pelo Fenerbahce, o turco teve boas atuações na Eurocopa pela seleção de seu país. Porém, convive com constantes lesões, o que pode atrapalhar seu desenvolvimento na equipe merengue. Já Ekin-Su é britânica, mas possui ascendência turca. Ela competiu em diversos concursos de beleza, tendo como auge de sua fama o reality ‘Love Island’, onde jovens solteiros curtem férias em uma isolada ‘ilha do amor’ até achar o melhor companheiro (a). Ela foi campeã ao lado de Davide Sanclimenti, seu agora ex-namorado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.