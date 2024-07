Após disputar Copa América, Jhon Arias está de volta ao Fluminense

O Fluminense teve uma excelente notícia, nesta sexta-feira (19), para a sequência do Campeonato Brasileiro. Afinal, John Arias está de volta ao clube após disputar a Copa América com a camisa da Colômbia. Assim, o clube carioca mostrou dois vídeos da chegada do jogador ao CT Carlos Castilho, para ter o primeiro contato com o técnico Mano Menezes.

Antes do vice da competição continental, o colombiano disputou as partidas contra o Alianza Lima (Libertadores) e Juventude (Brasileirão). Logo depois, se apresentou à sua seleção, no dia 3 de junho. Dessa forma, o jogador ficou de fora do pior momento do Tricolor na temporada, com as seis derrotas consecutivas: para Botafogo, Atlético-GO, Cruzeiro, Flamengo, Vitória e Grêmio.

Em meio à turbulência, o clube optou por demitir o técnico Fernando Diniz e contou com uma breve passagem de Marcão como treinador, em dois jogos. Sob a batuta de Mano, a equipe soma dois empates e uma derrota, até o momento. No entanto, agora, o comandante terá reforços importantes, entre eles, Arias.

O colombiano passará por exames na reapresentação ao CT Carlos Castilho, seguindo protocolo padrão adotado pelo Fluminense. Se for liberado, pode ser um dos reforços do Tricolor para o duelo com o Cuiabá, que acontece no domingo, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.

O reencontro com os companheiros! Que alegria te ver por aqui, @jhonariasa! ???????? pic.twitter.com/Tq2HG29c1R — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 19, 2024

Tricolor reforçado

O treinador também poderá contar com o zagueiro Thiago Silva, assim como com o volante Nonato, ambos já registrados no BID da CBF. Kevin Serna e Ignácio já chegaram ao Brasil, porém ainda estão mais distantes de uma possível estreia, visto que ainda não estão regularizados.

Durante o sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil, o presidente Mário Bittencourt falou sobre a chegada de novos jogadores ao clube carioca. O mandatário revelou uma nova posição que o Tricolor busca no mercado: um atacante. Segundo ele, ainda não há um nome definido, mas a procura existe.

“Contando com o Thiago (Silva), são quatro reforços. Thiago, (Kevin) Serna, Inácio e Nonato. E a gente está em negociações com um volante, que é o Facundo Bernal. E vamos ver se a gente pensa num atacante, estamos avaliando ainda nomes, não tem nome definido, mas talvez um atacante para completar nossos reforços da janela de meio de ano”, revelou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.