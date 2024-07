Nonato agradece nova oportunidade no Fluminense: ‘Preparado para os desafios’

ta, que pertence ao Santos, assina vínculo, por empréstimo, com o Tricolor até julho de 2025, com opção de compra - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense acertou a contratação do meio-campista Nonato. O jogador, de 26 anos, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo com o Tricolor até julho de 2025. Sendo assim, o atleta, que pertence ao Santos, retorna ao clube carioca após dois anos, por empréstimo, com opção de compra.

Em entrevista à FluTV, o jogador relembrou sua primeira passagem pelo clube carioca e se diz, feliz, por retornar ao clube, dois anos depois. Dessa forma, ao longo deste período, ele atuou em 55 partidas, marcou quatro gols e deu seis assistências.

“Eu me sinto muito bem, preparado para os desafios que nós teremos no decorrer deste ano. Empolgado para ajudar meus companheiros e o Mano no que ele precisar. Mais uma vez, agradecer a oportunidade. É gratificante saber que nós deixamos um legado, assim como eles deixaram na minha vida, boas lições, reencontrá-los é muito positivo”, disse o jogador.

“Desde que cheguei em 2021, eu percebia. Em 22, eu sabia que tinham grandes coisas reservadas para esse time, pois era um grupo com qualidade e acolhedor, que se ajuda, que trabalha em prol do outro. Tive grande carinho da torcida”, completou.

Força da torcida tricolor

Nonato já está regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa do Fluminense. Na entrevista, aliás, o atleta agradeceu pela oportunidade e exaltou a força da torcida.

“A torcida já provou várias vezes o quanto é importante para esse time. Obrigação minha é dar o meu melhor, é o mínimo que eu tenho que fazer. A emoção é grande de voltar a defender essas três cores e, mais do que nunca, a gente precisa da torcida nos incentivando. Sei que eles estarão juntos com a gente nos apoiando”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.