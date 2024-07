PSG prepara barca com oito jogadores; veja a lista

A saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid não deve ser a única mudança no elenco principal do PSG para esta temporada. Fora dos planos do técnico Luis Enrique, oito jogadores foram colocados para treinar à parte e estão liberados para procurar outro clube.

Entre os principais nomes da barca do Paris Saint-Germain estão o lateral-esquerdo Juan Bernat e o meia Renato Sanches. Eles não atuaram no clube na temporada passada e foram cedidos a outras equipes. Uma coincidência: a dupla atuou junta no Bayern de Munique em anos anteriores.

Sanches jogou pela Roma em 2023/24, mas não foi bem. Ex-treinador dos Giallorossi, José Mourinho elogiava a qualidade técnica do compatriota. Contudo, fazia questão de frisar os problemas físicos que o acompanhavam há tempos. Tanto que chegou a afirmar que se “ele tivesse 100%, não estaria atuando no clube italiano”. E faz sentido a declaração do comandante, uma vez que o meia jogou apenas 12 vezes, com um gol marcado.

Bernat, por sua vez, também não teve bom desempenho atuando pelo Benfica. Tanto que jogou apenas sete partidas em toda a temporada. Afinal, também sofreu com muitos problemas físicos.

Outros que também estão disponíveis para negociação são o lateral-direito Dagba e os jovens Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu e Louis Mouquet.

