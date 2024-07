Renato e Kannemann cobram rapidez na reabertura da casa do Grêmio: ‘Precisamos da Arena’

O Grêmio está focado em identificar as soluções para sair de situação preocupante no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe já sofreu dez derrotas no torneio, sendo três consecutivas, a última delas para o São Paulo por 1 a 0, no Morumbis. Em tal cenário, a equipe se encontra na zona de rebaixamento. Uma das razões para tal momento negativo, segundo os líderes do grupo, é a impossibilidade de jogar na Arena.

Assim, em entrevista coletiva que ocorreu nesta sexta-feira (19), no CT Luiz Carvalho, o zagueiro Kannemann cobrou agilidade na reabertura do estádio.

“Não sei como vai ser daqui para frente. Futurologia ninguém faz aqui. Precisamos da Arena. A Arena e a torcida serão essenciais para a gente”, contestou o zagueiro argentino.

O treinador Renato Gaúcho deu declaração em que concorda com o discurso de Kannemann.

“O Grêmio é o único clube que não joga na sua casa e isso dificulta as coisas. A gente tem conversado com o presidente e o presidente tem cobrado a Arena, mas ela precisa fazer mais do que vem fazendo. A Arena precisa se mexer. É essa que é a realidade. Precisa ter mais boa vontade, até porque teremos uma sequência de jogos e precisamos do calor da nossa torcida. Nós precisamos voltar para o nosso estádio o mais rápido possível porque lá somos muito fortes”, acrescentou o comandante.

Necessidade do apoio da torcida do Grêmio

O Imortal terá pela frente um confronto direto em seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe vai encarar o Vitória como mandante, pela 18ª rodada do torneio, no próximo domingo (21). Desse modo, o técnico admitiu que o Tricolor Gaúcho se encontra em um cenário complicado. Por isso, precisa do apoio da torcida para reverter essa situação e buscar uma sequência positiva de resultados.

“Queremos convocar o nosso torcedor no domingo. É necessário o apoio da nossa torcida. Ela precisa entender que precisamos da força deles. No final de semana, vai acontecer a nossa grande arrancada no Campeonato Brasileiro”, apontou Renato.

O treinador classificou o próximo duelo como extremamente difícil. Mesmo assim, crê que com uma mudança de postura, com mais atitude, a equipe tenha condições de conquistar a vitória.

“A gente precisa do apoio para encarar o Vitória. É a energia positiva desde a entrada dos jogadores que vai fazer a diferença. A partir daí, as coisas poderão ser dificultadas para o adversário. Depende, claro, de uma atitude nossa, que tem sido cobrada dos atletas”, complementou o técnico.

Comprometimento é prioridade no elenco

Posteriormente, Geromel reforçou a declaração de Renato e garantiu o comprometimento dos jogadores.

“Espero que, a partir deste jogo, a gente consiga traduzir o nosso esforço em resultado”, afirmou o defensor com otimismo.

Após isso, Kannemann ao ser questionado por uma fala antiga de Renato sobre vergonha, ele concordou que os seus companheiros não podem se incomodar com exigências da torcida ou do técnico. Bem como com críticas.

“Jogador que não gosta de ser cobrado, não pode jogar bola. Temos que olhar para dentro e dar o melhor. Treinador é pago para cobrar. O Renato fala em vergonha, mas eu falo em fome, temos que tirar isso de qualquer lugar. Temos que continuar, contar com o torcedor. Se não faz isso, não pode estar aqui”, finalizou o zagueiro argentino.

Próximo compromisso do Grêmio

Atualmente, o Grêmio encontra-se na 18ª colocação da Série A, com 11 pontos. Vale relembrar que o time tem dois jogos a menos devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O confronto com o Vitória ocorre no estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 11h, no próximo domingo. Um triunfo não permite o Imortal deixar a zona de rebaixamento, mas o time ficará apenas um ponto do primeiro concorrente fora do Z4, exatamente o rubro-negro baiano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook