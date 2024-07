Marcelo Sant’Ana explica processo de contratações no Vasco

Durante a apresentação de Souza e Alex Teixeira, nesta sexta-feira (19), em São Januário, o diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana, falou sobre contratações. Com a janela aberta, o assunto está em alta na Colina. Afinal, além da dupla apresentada, o Cruz-Maltino já anunciou Coutinho e Emerson Rodríguez, e ainda quer mais.

Segundo Marcelo, porém, cuidados são necessários. Assim, ele utilizou o termo “equilíbrio” em diversas ocasiões ao longo de suas respostas aos jornalistas.

“A montagem de elenco é sempre algo que a gente deve ter bastante cuidado. A gente quer sempre um elenco mais competitivo possível. Quando a gente tem essa disputa sadia por posição, quem se beneficia é o Vasco. O calendário do futebol brasileiro, ele geralmente bota muito jogo em sequência. Junho e julho são meses que têm sete rodadas. Ao mesmo tempo a gente tem que ter equilíbrio por causa da folha salarial, do investimento que é feito ao longo da temporada”, avaliou.

Sant’Ana citou uma coletiva anterior ao lado do presidente Pedrinho, quando afirmou que a janela do segundo semestre tem aspectos distintos da primeira do ano. No entanto, ele se mostra atento ao desejo do torcedor.

“Numa coletiva um tempo atrás, eu sinalizei com o presidente Pedrinho que essa janela é mais de correção do que de montagem de elenco. A gente trouxe o Philippe (Coutinho), Souza, (Alex) Teixeira e Emerson (Rodríguez), que ainda não estrearam. Nós compartilhamos do mesmo sentimento do torcedor e ficamos felizes pelo desempenho do time. A gente tem, sim, avaliado se é preciso fazer novas correções, novos ajustes no nosso elenco”, disse.

Equilíbrio no mercado

Ele também falou de como funciona o processo de contratação. Para o executivo, a análise precisa ser equilibrada, já que reforços que não venham a dar certo podem ocasionar dores de cabeça no futuro.

“Eu falo diariamente aos jogadores, quem me diz se o Vasco tem que contratar, são eles. A verdade do futebol é o campo. Se os jogadores entregam bom desempenho e bons resultados para a equipe. Isso é uma sinalização que a gente pode ter um pouco mais de equilíbrio na tomada de decisão. Então eu busco sempre ser muito equilibrado e consciente nesse aspecto, porque contratar jogador não é a parte mais difícil. Agora encaixar esse jogador na nossa mecânica de trabalho, que esse jogador respeite o clube de verdade. Porque se depois, se o jogador não tem performance, quem precisa renegociar esse atleta com outro clube, muitas vezes a dificuldade é grande. O clube fica inchado e sem competitividade, que é o principal. Então o Vasco tem priorizado essa questão da competitividade, a gente ter jogadores que realmente possam entregar ao Vasco o que o torcedor cruz-maltino merece”, elaborou.

E Mina, vem?

Nos últimos dias, especulou-se que o zagueiro Yerri Mina estaria na mira do Vasco. Pedrinho, na última quinta (18), se esquivou da pergunta. Ao se deparar com o mesmo questionamento, Sant’Ana usou de tática parecida, arrancando risadas de todos os presentes.

“A gente tem aqui o Souza e o Teixeira, vamos curtir o momento primeiro aqui (risos). Precisava de uma respirada nos anúncios, pô. Estava vindo numa sequência tão bonita de anúncios da Comunicação que até eu daqui a pouco estava chorando (risos)”, brincou, em alusão aos anúncios emocionantes de contratações do trio da base, realizado pelo departamento de Comunicação do clube.

