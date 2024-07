Vini Jr., Camavinga e Ludmilla curtem juntos e imitam Cristiano Ronaldo

desfrutou de uma partida de futebol e deu mostras do que vem pela frente na festa do camisa 7 do Real Madrid - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A festa de Vini Jr. mobiliza não só astros do futebol, como também celebridades de outras áreas. Uma delas é Ludmilla, cantora que será atração do evento do camisa 7 do Real Madrid. Ela desfrutou de uma partida de futebol com o astro brasileiro e o francês Eduardo Camavinga, também da equipe merengue.

Em registros publicados nas redes sociais, a cantora aparece com a camisa do clube espanhol em um campo de futebol ao lado da dupla de jogadores. Também é possível ver um vídeo em que o trio, junto com outros presentes, faz a tradicional comemoração de Cristiano Ronaldo.

A interação entre Ludmilla, Vini e Camavinga é uma mostra do evento que acontece nesta sexta, em comemoração ao aniversário de 24 anos do astro brasileiro. A cantora, inclusive, será uma das atrações da festa. A expectativa é que a autora de diversos hits realize uma verdadeira “Numanice”, seu evento tradicional, para os convidados.

Confira vídeo do trio imitando Cristiano Ronaldo e um lance de Vini e Lud:

Vini Jr, Mendy e Camavinga ao melhor estilo Cristiano Ronaldo. A maior das referências ????

pic.twitter.com/UwituETElZ — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) July 19, 2024

Foi ou não gol?!????? Ludmilla finaliza com passe do Vini Jr ????? pic.twitter.com/391RbzcHFj — Squad Brumilla (@SquadBrumilla) July 19, 2024

Ludmilla boa de bola

A intimidade de Ludmilla com os jogadores não fica só na amizade. A cantora tem intimidade com a bola e chegou a fazer um gol no evento “Futebol Solidário”, em maio deste ano. O jogo beneficente reuniu ex-jogadores e artistas para arrecadar e incentivar doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.