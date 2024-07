Arias comemora retorno ao Fluminense, mas foca no próximo jogo

Reforço caseiro para o restante da temporada no Fluminense, o ponta Jhon Arias comemorou seu retorno após o vice da Copa América com a seleção da Colômbia. Presente no treino desta sexta-feira (19), no CT Carlos Castilho, o craque tricolor festejou, às redes sociais do clube, o carinho que recebeu dos companheiros, afirmando que chega muito motivado para contribuir e ajudar a tirar o time da má fase.

“Acho que foi uma experiência muito boa pessoalmente com a minha seleção. Fizemos uma campanha muito boa, mas infelizmente não conseguimos o título. Minha volta tem sido muito boa, a galera me recebeu muito bem. Chego com esse compromisso de ajudar o time a voltar a vencer e sair o mais rápido possível do lugar onde a gente está. Acredito que eu chego para somar, como é desde que estou aqui. Estou para ajudar para contribuir para que o Fluminense volte a vencer e ao lugar onde tem que estar”, disse o jogador.

Ansiedade pela volta ao Maracanã?

Após diversas demonstrações de carinho por parte da torcida, Arias não se mostrou ansioso pelo reencontro com o Maracanã, na próxima quarta (24), contra o Palmeiras.

Afinal, segundo o colombiano, o foco deve estar voltado para o confronto diante do Cuiabá, no domingo (21), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Brasileirão.

“Neste momento estou focado no jogo contra o Cuiabá. A gente precisa muito dessa vitória. E depois o mais importante é que a torcida nos acompanhe contra o Palmeiras, que será um jogo muito difícil. Esperamos contar com a torcida tricolor, pois tenho certeza de que ela vai nos ajudar muito a voltar a vencer”, concluiu.

