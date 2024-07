Botafogo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

omentos diferentes no Brasileirão, Glorioso recebe Colorado neste sábado (20/07), no Nilton Santos - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

Botafogo e Internacional se enfrentam neste sábado (20/07), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Glorioso busca se manter na liderança isolada do campeonato. O Colorado, por sua vez, está no 13° lugar e luta por uma vaga na parte de cima da tabela.

LEIA MAIS: Botafogo lança camisa em homenagem a Textor

Onde assistir

O Premiere (pay per view) transmite o jogo entre Botafogo e Internacional, pelo Brasileirão.

Como chega o Botafogo

O Glorioso chega motivado e embalado no Nilton Santos. Afinal, os jogadores alvinegros vêm de uma vitória emocionante diante do Palmeiras e estão com seis rodadas de invencibilidade no campeonato. Luiz Henrique e Tiquinho Soares, destaques no último jogo, seguem como titulares no ataque botafoguense.

No entanto, Artur Jorge continua com desfalques importantes em campo. Eduardo, Jeffinho, Matheus Nascimento, Rafael e Pablo seguem se recuperando de lesão e são ausências confirmadas no confronto. Além disso, Thiago Almada, convocado para as Olímpiadas, só deve estrear pelo clube em agosto.

Como chega o Internacional

O Inter vive um mau momento e chega abalado no Rio de Janeiro. Afinal, os jogadores vêm protagonizando atuações ruins e estão há sete partidas sem vencer na temporada. A expectativa, dessa forma, é que Roger Machado, novo técnico do clube, promova uma mudança rápida de postura e comportamento no elenco. O treinador estreia neste fim de semana.

O Internacional também tem ausências importantes no jogo. Aránguiz, Vitão, Thiago Maia, Wanderson e Enner Valencia, lesionados, não têm condições físicas de atuar. Além disso, Alan Patrick, suspenso, está fora do jogo. O Colorado está na parte de baixo da tabela, mas conta com somente 13 rodadas disputadas na competição. Afinal, as enchentes no Rio Grande do Sul adiaram algumas partidas dos clubes gaúchos.

BOTAFOGO x INTERNACIONAL

18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 20/07/2024, às 18h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Suárez, Bastos, Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique; Wesley, Gabriel Carvalho e Borré. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.