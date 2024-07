Juventus insiste na contratação de Galeno

ante do Porto, com passagem pela Seleção Brasileira, pode ser o quinto reforço da Velha Senhora para a temporada 2024/25 - (crédito: Foto: Miguel Riopa/AFP via Getty Images)

A Juventus passa por uma reformulação no elenco com a chegada do técnico Thiago Motta e o clube está ativo no mercado de transferências. De acordo com informações do jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, a Velha Senhora quer a contratação do atacante Wenderson Galeno, que chegou a ser convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira.

Além disso, os italianos afirmam que, apesar de a cláusula de rescisão do brasileiro se aproximar de 60 milhões de euros, o negócio pode acabar sendo fechado entre 30 e 40 milhões, devido ao momento financeiro complicado do Porto. Ao mesmo tempo, a imprensa portuguesa confirmou o interesse da Juve em Galeno e uma proposta oficial pode estar prestes a acontecer.

Karim Adeyemi e Jadon Sancho são outras opções que a Juve analisa, mas trata-se de jogadores mais caros.

A Juve já contratou quatro reforços para a temporada 2024/25: Douglas Luiz, Thuram, Di Gregorio e Cabal. Segundo o diretor esportivo do clube, Cristiano Giuntoli, isso é apenas o começo, pois ele ainda deseja reforçar todos os setores do time.

Juventus também quer reforçar outras posições

Na defesa, o principal alvo é Todibo, do Nice, embora o West Ham também esteja interessado. Lacroix (Wolfsburgo), Lenglet (Barcelona) e Kiwior (Arsenal) são outras opções.

Por fim, no meio-campo, após a saída de Rabiot a custo zero, Teun Koopmeiners é o preferido, e o próprio jogador já declarou publicamente que gostaria de se transferir para Turim.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.