Piquerez, do Palmeiras, sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

O Palmeiras pode perder um de seus principais jogadores até o fim da temporada. Afinal, o lateral-esquerdo Piquerez sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e será operado. O jogador passou por exames médicos após sentir dores na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na última quarta.

Nesta sexta-feira (19), o Verdão informou que o lateral passará por uma cirurgia. Dessa maneira, o clube acredita que dificilmente o uruguaio voltará a atuar neste ano.

Com a ausência de Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista disputam posição na lateral esquerda do Palmeiras. Contra o Cruzeiro, Abel Ferreira deve optar por um deles.

O problema do Verdão para o duelo contra os mineiros não para por aí. O treinador não poderá contar com Estêvão, que teve torções no tornozelo e joelho esquerdos, e não tem prazo para retornar ao time. No entanto, por não ter fratura, a expectativa é que o retorno não seja demorado.

Quem também não fica à disposição é o atacante Lázaro, que já está há um mês sem atuar. Ele iniciou o processo de transição física, mas está sem ritmo de jogo. Já Richard Ríos também é desfalque, afinal recebeu folga após a disputa da Copa América com a Colômbia.

Palmeiras recebe o Cruzeiro neste sábado (20), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, três a menos que o líder Botafogo, algoz na rodada passada.

