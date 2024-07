Flamengo é recepcionado por torcida em Brasília para enfrentar o Criciúma

O atacante Pedro é o artilheiro do Brasileirão em 2024, com oito gols. - (crédito: Nana Adnet)

O Flamengo chegou a Brasília na tarde desta sexta-feira (19/7) e foi abraçado pela torcida na entrada do hotel onde estão hospedados. O time carioca vendeu o mando de campo para jogar no Estádio Mané Garrincha, no duelo contra o Criciúma neste sábado (20/7), às 16h, pela 18ª rodada do Brasileirão.

A equipe chegou à capital federal por volta das 19h. O voo sofreu atrasos devido à logisticas no Aeroporto Santos Dummond, no Rio de Janeiro. Às 19h40 os jogadores desembarcaram dos ônibus no hotel, onde foram recebidos por cerca de mil torcedores, segundo a Polícia Militar do DF.

Na chegada os jogadores entraram, sem conceder entrevistar, e foram direto para o jantar. O zagueiro David Luiz foi o último pois atendeu aos torcedores que cantavam músicas de incentivo ao time desde às 18h30.

Com o fim da Copa América, este será o primeiro jogo no qual o técnico Tite terá os quatro uruguaios à disposição novamente. Porém, destes, apenas os dois meio campistas, Arrascaeta e De la Cruz, devem começar como titular. O técnico rubro-negro manteve Ayrton Lucas e Wesley como titulares nos treinos, dando a entender que Viña e Varela irão começar a partida no banco.

O jogo deve ser o retorno do Nico De la Cruz e o torcedor está animado com a possibilidade de ver o meio-campista Uruguaio em campo. "A gente sente falta. Gerson e Pulgar vinham dando conta, mas o De la Cruz joga muito e esse é um jogo importante, o Botafogo avançou e o Flamengo tem um jogo a menos", disse o torcedor rubro-negro, Matheus.

Os palpites da Nação estão otimistas, apesar do Flamengo não ter triunfado nos dois últimos jogos que o time cair da primeira para terceira colocação. O jovem torcedor de oito anos, Heitor, deu o palpite de 3 x 0. "Quero ver um gol do Pedro", disse o menino.