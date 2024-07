Fluminense anuncia contratação do zagueiro Ignácio

nsor brasileiro de 27 anos estava no Sporting Cristal e chega para um contrato de quatro temporadas com o Tricolor - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC)

O Fluminense anunciou, na tarde desta sexta-feira (19), a contratação do zagueiro Ignácio, ex-Sporting Cristal (PER). O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador de 27 anos por US$ 2,2 milhões (R$ 12 milhões, no câmbio atual), que assinou compromisso até julho de 2028.

O brasileiro comemorou o retorno ao país em que nasceu e se disse motivado para o desafio de jogar pelo Flu. Ele revelou, aliás, que o acertou foi rápido e que não podia dizer “não” ao Tricolor das Laranjeiras.

“Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro. Estou muito motivado e espero retribuir da melhor forma possível. Foi tudo muito rápido, em quatro ou cinco dias já estava tudo resolvido. É muito fácil quando recebemos uma proposta de um grande clube como é o Fluminense, não tem como dizer não. É uma grande oportunidade para minha carreira e, pessoalmente, estou muito feliz”, disse o jogador ao site oficial do clube.

Quarto reforço da janela

Com o Tricolor com a quinta pior defesa do Brasileirão, ele chega, assim, com status de parceiro de Thiago Silva no time titular. Com 1,92m, o defensor se destaca no jogo aéreo ofensivo e defensivo. Na atual temporada, soma 18 jogos, cinco gols e uma assistência pela equipe peruana, aliás. Além dele e Thiago Silva, o Flu já anunciou o volante Nonato e tem negociação encaminhada com o atacante Kevin Serna.

Nascido em Currais Novos-RN, Ignácio defendeu Assu e Força e Luz, antes de ir para o Bahia. Por empréstimo, jogou ainda por CSA e Chapecoense, sendo contratado, então, em definitivo pelo Sporting Cristal em janeiro de 2023. Por lá, disputou 62 partidas, marcando dez gols, e contribuindo com duas assistências.

Veja o anúncio do Fluminense!

O zagueiro Ignacio é o novo reforço do Fluminense! ???????????????? pic.twitter.com/jLHVbbQfox — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 19, 2024

