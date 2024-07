Antônio Carlos Zago é demitido da seleção da Bolívia

A Federação Boliviana de Futebol (FBF) anunciou a demissão do técnico brasileiro Antônio Carlos Zago. O ex-treinador do Coritiba deixa a seleção da Bolívia após um desempenho ruim na Copa América, onde a equipe terminou em último lugar no Grupo C, com três derrotas e nenhum ponto somado.

Zago estava no comando desde outubro do ano passado e deixa o cargo após 14 jogos, incluindo partidas com a seleção olímpica boliviana, com apenas três vitórias.

“A Federação Boliviana de Futebol agradece ao professor Antônio Carlos Zago por sua passagem por LaVerde. Desejamos a ele os maiores êxitos daqui para frente”, diz o comunicado da FBF nas redes sociais.

La Federación Boliviana de Fútbol agradece al Profesor Antonio Carlos Zago su paso al frente de #LaVerde.

Le deseamos los mayores éxitos de aquí en adelante.

