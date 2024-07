Jogadores do São Paulo levam filhos ao treino; Calleri segue como dúvida

A vitória sobre o Grêmio, na última quarta-feira, resgatou a tranquilidade no São Paulo. E esse ambiente foi visto também no treinamento desta sexta (19), quando os jogadores do Tricolor levaram seus filhos, de férias na escola, para acompanhar as atividades no CT da Barra Funda.

O atacante Calleri participou do treino com os companheiros que foram titulares contra o Imortal. Apesar disso, o argentino segue como dúvida para o duelo de domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Juventude, no estádio Mané Garrincha. Afinal, ele sentiu dores na parte posterior da coxa direita contra o Grêmio.

Se ainda tem esperanças de contar com o artilheiro Calleri, Luiz Zubeldía terá problema nas laterais. Afinal, Igor Vinicius e Welington estão suspensos e não enfrentam o Jaconero.

Outro que também é desfalque é Alisson. O meia passou por cirurgia no tornozelo direito na última quinta-feira (18). A lesão ocorreu no segundo tempo da partida contra o Grêmio. Na ocasião, o jogador tentou recuperar uma bola na defesa e ficou com o pé direito preso no gramado. Assim que caiu, ele sentiu a dor e os companheiros pediram a alteração. Em seguida, deixou o campo e foi para um hospital próximo para a realização de exames, que constataram a fratura.

Assim, o São Paulo deve ir a campo com a seguinte escalação: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, André Silva (Calleri) e Ferreira.

