Fàbregas é anunciado como treinador do Como, da Itália 

O Como anunciou, nesta sexta-feira (19), Cesc Fàbregas como novo técnico da equipe principal. O ex-jogador assinou um novo contrato válido por quatro anos. Na temporada passada, o espanhol foi treinador interino e, em dezembro, passou a ser auxiliar, deixando a liderança para Osian Roberts. Juntos, eles conseguiram o acesso do clube para a elite do futebol italiano.

Ao mesmo tempo, o clube informou que Osian Roberts agora se concentrará em seu papel como Diretor de Desenvolvimento do Como.

Fàbregas pendurou as chuteiras aos 37 anos, após defender as cores do Como. Após sua aposentadoria, o espanhol começou sua trajetória na comissão técnica do clube. Alémperíodo em que comandou a equipe principal do Como, Fàbregas disputou sete jogos, com três vitórias, três empates e apenas uma derrota. Dessa maneira, após a assinatura do novo contrato, o ex-jogador exaltou o novo desafio e demonstrou ansiedade pela disputa na elite do futebol italiano.

“Estou muito feliz por começar esta temporada como treinador principal e agradeço pela confiança. Será uma temporada difícil e importante, mas eu e a equipe técnica estamos preparados e acreditamos no nosso trabalho”, disse Fábregas.

Por fim, Mirwan Suwarso, representante oficial do grupo de proprietários, comentou as alterações no comando técnico do clube.

“É uma honra nomear oficialmente Cesc como treinador principal. O impacto de seu conhecimento, experiência e paixão já ficou evidente no sucesso da temporada passada e na evolução do nosso estilo de jogo. Dessa forma, acreditamos que isso é apenas o começo e esperamos continuar trabalhando com Cesc nesta temporada e por muitos anos”, explicou.

