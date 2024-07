Brasileiro analisa duelo na Liga Conferência após vice no Campeonato Eslovaco

us Brunetti, do DAC 1904, afirma que 'nenhuma equipe chega à toa na competição' - (crédito: Foto: Reprodução/DAC 1904)

O DAC 1904 ficou com o vice do Campeonato Eslovaco na última temporada e agora vive grande expectativa para 2024/25. Um dos pilares da equipe, o zagueiro brasileiro Mateus Brunetti demonstrou confiança para o início da nova época e destacou a busca por uma vaga na fase de grupos da Liga Conferência pela primeira vez na história do clube.

“Sabemos que nenhuma equipe chega à toa na Conference League. É uma das maiores competições do mundo, então temos que tratar cada jogo como se fosse uma final. Estamos trabalhando firme nos treinos para dar o nosso melhor nesse jogo. Sem dúvidas, nosso objetivo é avançar até a fase de grupos pela primeira vez na história”, disse Mateus Brunetti.

“Terminamos muito bem a temporada passada e trazemos uma grande confiança para essa temporada. Nosso time está muito motivado e focado, e sabemos do nosso potencial. Com certeza, vamos brigar para sair com a vitória em todo jogo que disputarmos. A torcida pode esperar muita garra e dedicação de todos nós”, completou.

Em 2023/24, o DAC 1904 terminou o campeonato local com uma invencibilidade de 9 jogos, com seis vitórias e três empates. No âmbito individual, além de não ter perdido nenhuma partida em 2024, Mateus Brunetti coleciona estatísticas interessantes pelo clube europeu. Na temporada, o zagueiro só perdeu apenas um confronto em que começou como titular, que foi contra o Slovan Bratislava, campeão do Campeonato Eslovaco.

Brasileiro ganha prêmio fora de campo

Além disso, o conjunto de boas atuações também foi coroado fora de campo e o brasileiro ganhou o prêmio de seleção da temporada pelo portal de estatísticas ‘Sofascore’.

O primeiro compromisso oficial do time eslovaco na temporada será na Liga Conferência. Dessa forma, a equipe vai enfrentar o Zira FK, Azerbaijão. Dessa maneira, a estreia da equipe acontece no próximo dia 25 de julho e o segundo e decisivo jogo na semana seguinte, no dia 1 de agosto, pela segunda pré-eliminatória.

Com passagens pela Portuguesa e pelo Figueirense, o zagueiro Mateus Brunetti começou a atuar pelo DAC 1904 em 2021. Por fim, desde esse período, o atleta brasileiro jogou 77 partidas, a maioria como titular.

