Boateng é condenado por violência doméstica

ssões iniciaram em 2018 e o atleta chegou a ser condenado a pagar indenização no maior valor pelo Tribunal Distrital de Munique - (crédito: Foto: Jeff Pachoud/AFP via Getty Images)

Ex-jogador do Bayern de Munique e da Seleção da Alemanha, Jêróme Boateng foi punido pela justiça da Alemanha por danos físicos a sua ex-companheira, Sherin Senler.

O jogador recebeu uma multa. Se repetir, terá novas punições. Ele vai pagar ainda indenização no valor de 50 mil euros (cerca de R$ 302 mil) para duas casas de caridade.

A juíza Susanne Hemmerich presidiu o julgamento. A decisão prevê o pagamento multa de 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) caso volte a cometer o delito.

Hemmerich chegou a suspender o processo no primeiro dia e solicitou um reencontro do casal para acordo. O objetivo era poupar as filhas deles de um processo público e midiático.

Boateng, aliás, nega as acusações. A primeira, afinal, ocorreu em 2018. Na ocasião, ele foi acusado de agredir e ferir a ex-namorada. O jogador foi julgado dois anos depois e condenado a pagar multa de 1,8 milhão de euros (R$ 10,9 milhões). Essa foi a mais alta punição imposta pelo Tribunal Distrital de Munique.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.