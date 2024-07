Gramado do Maracanã passa por reparos para receber sequência de jogos

Gramado do Maracan.. - Divulga....o Twtter @maracana - (crédito: Foto: Divulgação Twitter/Maracanã)

O gramado do Maracanã passará por reparos para suportar a sequência de jogos nos próximos dias. A ideia é preparar o campo para a maratona de 10 jogos em 33 dias, até o fim de agosto. Neste fim de semana, o estádio não receberá jogos para acelerar o processo de recuperação.

Há, aliás, chance do clássico entre Vasco e Fluminense do dia 10 de agosto ser marcado para o Maracanã, o que aumentaria a maratona para 11 jogos em 33 dias. Entretanto, a Greenleaf, empresa responsável pelo gramado do Maracanã, replantou a área e fez um trabalho intensivo de nutrição para suportar a maratona que vem pela frente.

Próximos jogos no Maracanã

24/07 – Fluminense x Palmeiras

28/07 – Flamengo x Atlético-GO

31/07* – Flamengo x Palmeiras (Copa do Brasil)

04/08 – Fluminense x Bahia

07/08* – Fluminense x Juventude (Copa do Brasil)

11/08 – Flamengo x Palmeiras

15/08 – Flamengo x Bolívar (Libertadores)

17/08 – Fluminense x Corinthians

20/08 – Fluminense x Grêmio (Libertadores)

25/08 – Flamengo x Bragantino

O Flamengo, aliás, recebe o Criciúma neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o jogo será no Mané Garrincha, em Brasília. O Fluminense, aliás, só entra em campo na quarta-feira, quando enfrenta o Palmeiras, pela 19ª rodada da competição.

