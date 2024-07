Murilo projeta duelo contra o Cruzeiro no Allianz Parque

eiro do Verdão espera que o time consiga se recuperar após o revés para o Botafogo no meio da semana - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Neste sábado (20), o Palmeiras encara o Cruzeiro no Allianz Parque, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na vice-liderança da competição nacional, o Verdão, de Murilo, precisa se reencontrar com a vitória para sonhar com o título do turno.

O zagueiro, que é titular absoluto com Abel Ferreira, projetou o confronto dentro de casa e sabe que o Allianz Parque será fundamental após a derrota para o Botafogo na rodada passada.

“A gente está em uma caminhada muito boa, estamos fortalecendo muito a nossa mente sabendo que temos grandes jogos daqui para a frente. Estamos trabalhando muito isso aqui no dia a dia. Infelizmente, a gente não pôde sair com bom resultado lá no Rio. Mas a gente sabe o que tem que melhorar para o próximo jogo”, disse.

“O Cruzeiro é um time muito bom, que a gente sabe que vem crescendo muito. A gente vem trabalhando bem, principalmente dentro da nossa casa, onde a gente vem crescendo muito, e é dar continuidade para a gente sair com os três pontos”, expôs.

Desde a sua chegada ao Palmeiras, o zagueiro Murilo se transformou em peça importante no grupo com boas atuações, gols e títulos. No total, são 138 jogos e 17 bolas nas redes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.