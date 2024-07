Brasileiro planeja temporada na Sérvia: ‘Expectativa muito alta’

cius Mello, revelado no Internacional, está prestes a começar mais uma temporada pelo FK Cukaricki - (crédito: Foto: Divulgação/FK Cukaricki)

O FK Cukaricki, que tem o brasileiro Vinicius Mello no elenco, começa sua jornada na temporada 2024/25 neste sábado (20), quando enfrenta o Radnicki, pela primeira rodada da Liga Sérvia. Contratado junto ao Charlotte FC, da MLS, Vini Mello chegou ao time do leste europeu em janeiro deste ano e pode realizar a pré-temporada com o clube de forma completa.

Em cinco amistosos preparatórios disputados, o atacante atuou em quatro, sendo titular em três e marcou dois gols.

“Foi muito importante ter feito a pré-temporada, há três anos não conseguia me preparar tão bem para começar a temporada. Tenho certeza de que isso vai refletir positivamente em campo”, revelou o atacante.

Revelado pelo Internacional, o jovem de 21 anos terminou a última temporada em alta, marcou seis gols e deu uma assistência em 13 partidas que disputou na Liga Sérvia. Dessa maneira, seu bom rendimento na fase final do campeonato lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da liga em abril.

“Expectativa muito alta para essa temporada, pela forma que encerrei a última e por já estar mais ambientado. Mas, agora os adversários já me conhecem um pouco mais, não acho que vá ter marcação especial ou algo do tipo, mas eles devem estar mais ligados”, disse.

Brasileiro comenta objetivo do clube para 2024/25

Na temporada 2023/24, o FK Cukaricki terminou na sexta posição, quatro pontos atrás do último classificado para a Conference League. Para este ano, o objetivo é claro: conquistar uma vaga em uma competição continental.

“O objetivo do nosso clube é se classificar para as competições europeias, no último campeonato batemos na trave. Mas, estamos trabalhando forte para que isso aconteça”, finalizou.

Por fim, a partida entre FK Cukaricki e Radnicki acontece às 15h, horário de Brasília, deste sábado (20), no Cukaricki Stadium.

