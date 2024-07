Payet deve voltar ao time do Vasco contra o Atlético

O Vasco pode ganhar um reforço para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O francê Payet deve retornar ao time contra o Atlético, neste domingo, na Arena MRV. Ele participou normalmente das atividades de Rafael Paiva.

No treino desta sexta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o francês treinou normalmente. Ele pode voltar depois de se recuperar de lesão muscular na coxa direita sofrida na vitória sobre o Fortaleza, duas semanas atrás, pela 14ª rodada da competição.

Philippe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez, aliás, cumprem uma programação individual do Departamento de Saúde e Performance do Vasco para alcançarem o nível de condicionamento físico dos companheiros. Eles têm poucas chances de entrarem em campo contra o Galo.

O Vasco chega para o duelo embalado sob o comando de Rafael Paiva. Desde que o treinador assumiu o time, foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a nona posição no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Quando Paiva substituiu Álvaro Pacheco, encontro o time no 16º lugar, com sete pontos.

