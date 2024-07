Fausto Vera detalha escolha pelo Atlético e reencontro com Milito

O Atlético apresentou nesta sexta-feira (19) o meio-campista Fausto Vera. O jogador revelou detalhes e mencionou que Ramón Díaz pediu sua permanência no Corinthians, mas o argentino já estava apalavrado com o Galo.

Desse modo, o jogador, que estava no clube paulista desde 2022, assinará com o Atlético até a temporada de 2027 e falou sobre o novo ambiente.

“Quando surgiu o interesse do Galo, eu havia cumprido seis jogos no brasileiro. Então decidi falar com a diretoria e com o treinador (António Oliveira) que estava no Corinthians. Decidimos que eu não jogaria mais até terminar a negociação. Depois, chegou um novo treinador argentino (Ramón Díaz), que falou que contava comigo. Mas, na verdade, eu já tinha dado a minha palavra para estar aqui (no Atlético). Foram dias de negociações com o Victor”, disse o jogador em sua apresentação no clube mineiro.

Todavia, a última partida do atleta ocorreu no dia 11 de junho, no duelo do Corinthians contra o Atlético-GO. A negociação de Vera com o Galo foi de 4,5 milhões de dólares (R$ 24,7 milhões) na cotação atual.

Fausto Vera poderá atuar no domingo (21) na partida do Atlético contra o Vasco, na Arena MRV

No Atlético, ele voltará a trabalhar com Gabriel Milito. Eles estiveram juntos no Argentino Juniors, da Argentina. Assim, Fausto finaliza destacando o reencontro com o comandante. Ele também está regularizado e poderá estrear contra o Vasco, no domingo (21), na Arena MRV.

“Eu sempre comecei jogando de primeiro volante, mas me adapto às necessidades da equipe e do treinador. Isso varia muito conforme o estilo de jogo do time. Conheço o Milito há três anos. Gosto de jogar de primeiro volante, mas posso jogar de segundo volante. Dependerá do que o treinador pedir”, finalizou o jogador.

