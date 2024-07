Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras recebe o Cruzeiro, às 21h deste sábado (20), em partida válida pela 18ª rodada do primeiro turno do Brasileirão. O duelo será realizado no Allianz Parque, com expectativa de grande público em São Paulo. Aliás, mais de 20 mil bilhetes já foram comercializados.

As equipes estão na parte de cima da tabela. O Palmeiras é o vice-líder, com 33 pontos, enquanto o Cruzeiro aparece em sexto, com 29. No entanto, a Raposa tem um jogo a menos. A primeira colocação é do Botafogo, com 36 pontos, com o Flamengo em terceiro com 31 pontos em 16 partidas. Tanto o Glorioso quanto o Mengo também jogam neste sábado (20).

Onde assistir

O Premiere e o SporTV transmitem a partida em tempo real, a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

O Verdão não atravessa a sua melhor fase na competição, afinal, perdeu dois jogos e empatou outro embate nos últimos seis compromissos na competição. Para esta partida diante do Cruzeiro, o treinador Abel Ferreira não poderá contar com os atacantes Estevão, Lázaro e Bruno Rodrigues, machucados, assim como o lateral-esquerdo Piquerez. Outro que não joga é o volante Richard Ríos, de folga após a disputa da Copa América.

Já o volante Zé Rafael, em recuperação de lesão, é dúvida. Por outro lado, os meias Maurício e Felipe Anderson, que entraram no decorrer da derrota para o Botafogo, podem ser titulares. Outro reforço regularizado é o lateral-direito Giay, mas que deve começar no banco.

Como chega o Cruzeiro

Nas últimas seis partidas, a Raposa derrotou Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e RB Bragantino. No entanto, foi derrotado por Flamengo e Criciúma. Para o embate deste final de semana, a equipe comandada por Fernando Seabra pode promover a estreia do atacante Kaio Jorge. Ele estava na relação para o embate contra o Bragantino, mas não saiu do banco. Falando em atacante, Rafa Silva, com lesão, segue fora do Cruzeiro.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

Brasileirão-2024 – 18ª rodada

Data e horário: Sábado, 20/7/2024, 21h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Felipe Anderson (Dudu) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Marcelo e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Barreal; Gabriel Veron, Matheus Pereira e Arthur Gomes Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

