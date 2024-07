Veja as opções do Palmeiras para substituir Piquerez

erez está lesionado e o Palmeiras terá que buscar alternativas dentro do elenco comandado por Abel Ferreira - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Nesta sexta-feira (19), o Palmeiras informou que o lateral-esquerdo Piquerez lesionou o joelho e vai passar por cirurgia. Sem data para voltar aos gramados, o temor é que o jogador só volte a atuar a partir de 2025.

Quem ligou o sinal de alerta é o técnico Abel Ferreira. O português perdeu o seu titular absoluto e agora observa o seu elenco para encontrar o dono da posição.

O favorito é Vanderlan. Formado nas categorias de base do clube, o jogador é o reserva imediato e costuma participar bastante dos jogos. Além disso, a torcida gosta do seu futebol e isso ajuda na sua projeção fixa ao time titular.

A segunda opção imediata é Caio Paulista. Contratado junto ao São Paulo, o atleta não se firmou até o momento e sofre com as críticas. Até mesmo Abel Ferreira utiliza pouco o atleta, pois parece não sentir confiança em seu futebol. No último duelo contra o Botafogo, ele entrou em campo, mas jogou pelo lado direito.

Por fim, a terceira e última alternativa do Palmeiras e Mayke. Lateral-direito de origem, o camisa 12 é o coringa do treinador. Ele atua como ponta e já fez em algumas oportunidades o lado esquerdo da defesa. Apesar de estar em alta com a comissão técnica, a sua escolha é a mais improvável.

