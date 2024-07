Campeões de 94 comemoram 30 anos do Tetra; veja como foi

dores e comissão técnica estiveram reunidos, no Rio de Janeiro, para celebrar os 30 anos da conquista da Copa do Mundo de 1994 - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada 10)

No dia 17 de julho de 1994, o Brasil comemorou o tetracampeonato na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Nesta sexta-fera, os jogadores que marcaram história na época comemoraram o 30 anos da conquista da competição em evento, no Outback, da Barra da Tijuca. Destaque daquela Seleção, Bebeto celebrou o momento nesta sexta-feira.

“É muita história. A gente se diverte muito, revê os amigos, os irmãos que o futebol me deu. É sempre muito importante. Acho que o comprometimento, o prazer de vestir a camisa da Seleção Brasileira está sempre em primeiro lugar, não que os jogadores atuais não tenham, mas a camisa era como se fosse minha segunda pele. Só de disputar uma Copa do Mundo era um máximo.

O zagueiro Ricardo Rocha destacou o sofrimento da Copa de 90, quando a Seleção teve o pior desempenho desde 1966 e ainda comentou sobre a morte de Ayrton que abalou a delegação.

“Uma liderança que foi construída principalmente por causa de 90. Também em 94 pela dificuldade em classificar, jogo com Uruguai, a volta de Romário, a morte do Ayrton Senna, um país sem moeda… É um grupo que foi no sofrimento. Dez jogadores de 90 estavam em 94, então, foi fundamental essa experiência nossa. Esse reencontro é lindo e com nosso líder Parreira”, destacou Ricardo Rocha.

Além de Bebeto e Ricardo Rocha, Zetti, Gilmar Rinaldi, Jorginho, Cafu, Leonardo, Branco, Aldair, Marcio Santos, Mauro Silva, Zinho, Mazinho, Paulo Sérgio e Bebeto estiveram presentes.

O técnico Carlos Alberto Parreira também foi ao encontro, assim como os zagueiros Mozer e Ricardo Gomes, que participaram do ciclo do Mundial, mas ficaram fora da lista final.

Foto oficial do Tetra

A escalação, aliás, está na ponta da língua até hoje. O time que tinha Taffarel no gol e produziu heróis como Dunga, Ricardo Rocha, Branco, Romário, Bebeto e Mazinho, entre outros, parou o Brasil após superar a Itália nos pênaltis na final da Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994.

