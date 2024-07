Grêmio x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situação difícil na tabela de classificação e em busca de recuperação, Grêmio e Vitória se enfrentam na manhã deste domingo, às 11h (21/7), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda fora da Arena por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Imortal ocupa a 18ª posição na tabela, com 11 pontos, enquanto a equipe baiana está em 16º, com 15 pontos.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo canal Premiére em sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Grêmio inegavelmente enfrenta uma situação desafiadora à frente do jogo de domingo. Sob a orientação de Renato Gaúcho, a equipe, em resumo, acumulou 10 derrotas em 15 jogos no Brasileirão, colocando-os na 18ª posição da zona de rebaixamento. Para o próximo jogo contra o Vitória, é improvável que o treinador conte com os novos reforços, porém Edenilson deve retornar após recuperação no departamento médico.

Como chega o Vitória

Nos últimos cinco jogos, o time baiano sofreu quatro derrotas, gerando, portanto, turbulência na gestão do técnico Thiago Carpini. Além disso, o treinador enfrenta a ausência do volante Luan, devido a lesão e suspensão, para o confronto deste domingo. Léo Naldi, por fim, surge como o provável substituto no meio-campo.

GRÊMIO X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 18ª Rodada

Data e horário: 21/7/2024, 11h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Villasanti e Pepê (Edenilson); Soteldo, Galdino e Pavon. Técnico: Renato Gaúcho

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Jean Mota (Ricardo Ryller), Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo (PK) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

