Atlético x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16 horas, na Arena do Galo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes iniciam a rodada no meio da tabela. Entretanto, o Galo ( 22 pontos) vem de tropeço diante do Juventude e o Vasco (23 pontos), de quatro vitórias consecutivas.

Onde Assistir

A TV Globo transmite para parte da rede e o canal Premiére, em sistema pay-per-view.

Como chega o Atlético

O Atlético tropeçou na última rodada ao empatar com o Juventude. A equipe empatou por 1 a 1, somando apenas 1 ponto na tabela. Consequentemente, o time caiu para a segunda metade da tabela, afastando-se das primeiras posições. A quantidade de lesões e o grande número de jogos têm prejudicado a sequência de resultados no campeonato. Nas últimas 10 rodadas, o Galo conseguiu vencer apenas 3 partidas.

Entretanto, o time conta com uma novidade para o duelo contra o Vasco. O argentino Fausto Vera, recentemente contratado do Corinthians, foi regularizado e pode ser uma opção para a partida. Além disso, Lyanco está em processo de preparação física para se juntar ao grupo. Outro retorno importante é o do volante Battaglia, que estava suspenso e cumpriu sua suspensão contra o Juventude na última rodada.

Por outro lado, o lateral Guilherme Arana não atuará contra o time carioca, pois recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e está suspenso. Como Rubens está em recuperação física, Scarpa pode ser improvisado na posição. Além disso, Everson, Zaracho e Alisson seguem no departamento médico e não estarão disponíveis para esta partida. Entretanto, Maurício Lemos e Mariano retornam à disposição do técnico Gabriel Milito.

Como chega o Vasco

O torcedor do Vasco está animado com o bom momento da equipe em campo. O time conquistou 4 vitórias seguidas, afastando-se da zona de rebaixamento. Sob o comando do interino Rafael Paiva, a equipe vem se recuperando e obtendo bons resultados. No entanto, a grande expectativa dos torcedores está na estreia de Philippe Coutinho. O meia, revelado na Colina, está em preparação física e pode estrear apenas no jogo contra o Bragantino, diante de sua torcida. Portanto, ele não será uma opção contra o Galo.

Na última semana, o clube apresentou oficialmente dois novos reforços, Alex Teixeira e Souza, que falaram com a imprensa e poderão ser relacionados, pois já estão inscritos no BID da CBF. Contudo, assim como Coutinho, a principal preocupação é a condição física dos jogadores.

Adicionalmente, o técnico Rafael Paiva terá que lidar com alguns desfalques para este duelo. Paulinho, Jair, João Victor e Estrella estão entregues ao departamento médico e não poderão atuar contra o Galo.

ATLÉTICO X VASCO

Campeonato Brasileiro – 18ª Rodada

Data e horário: 21/7/2024, 16h (de Brasília)

Local: Arena do Galo,Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Matheus Mendes, Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs, Junior Alonso, Otávio, Alan Franco, Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Praxedes, Adson (JP ou Rayan), David e Vegetti Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

