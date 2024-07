Bragantino x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e Athletico se enfrentam neste domingo (21/7), às 18h30 (horário de Brasília), em uma partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no Estádio Nabi Abi Chedid, localizado em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Este confronto direto coloca frente a frente o Massa Bruta, que está no meio da tabela, com 22 pontos, e o Furacão, que tem 25 pontos e tenta se aproximar da turma que está na ponta. Além disso, as equipes também se encontrarão nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal Premiére em sistema pay-per-view às 18h30 (de Brasília).

Como Chega o Bragantino

A derrota para o Cruzeiro na última rodada deixou o Red Bull Bragantino com 22 pontos, ocupando a décima posição, sete pontos atrás do G-6. Durante a semana, o Massa Bruta esteve focado na Copa Sul-Americana, onde empatou com o Barcelona-EQU na primeira partida da fase de play-offs. Com o término desse compromisso internacional, a atenção volta-se novamente para o Brasileirão. O técnico Pedro Caixinha, desse modo, poderá contar com o mais novo reforço do time, Jhon Jhon, recém-chegado do Palmeiras. No entanto, Jadsom, lesionado, deve continuar fora da equipe, sendo o único desfalque significativo para o time paulista.

Como Chega o Athletico

Enquanto isso, o Athletico-PR não atuou no meio da semana, já que seu jogo contra o Fluminense foi adiado devido à participação na Copa Sul-Americana, onde também empatou com o Cerro Porteño. Dessa forma, a equipe se encontra em oitavo lugar no Brasileirão, com 25 pontos. A suspensão de Fernandinho, portanto, obriga o técnico Martín Varini a colocar Gabriel em seu lugar para enfrentar o Red Bull Bragantino. O time, por fim, deverá ser praticamente o mesmo das últimas rodadas, com a única dúvida sendo a disputa entre Julimar e Canobbio por uma posição no elenco titular.

BRAGANTINO X ATHLETICO

Campeonato Brasileiro – 18ª Rodada

Data e horário: 21/7/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

ATHLETICO: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Erick, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio (Julimar) e Di Yorio (Mastriani). Técnico: Martín Varini

Árbitro: Denis Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Ferreira (Fifa-AL) e Luanderson dos Santos (Fifa-BA)

VAR: Caio Vieira (RN)

