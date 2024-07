São Paulo relaciona Liziero para jogo contra o Juventude, em Brasília

nte do São Paulo, de 26 anos, assume o lugar de Alisson, que sofreu fratura no tornozelo. Calleri segue sendo dúvida para Zubeldía - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc)

O São Paulo encerrou a preparação neste sábado (20) para o confronto diante do Juventude, no domingo (21), às 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O plantel viajou para Brasília, onde será o duelo contra os gaúchos, no estádio Mané Garrincha. A novidade ficou por conta de Liziero, que voltou a ser relacionado.

O jogador, de 26 anos, passou a ser aproveitado pelo técnico Luis Zubeldía, após período de empréstimo ao Yverdon, da Suíça. Ele ganhou espaço pela lesão de Alisson, que sofreu fratura no tornozelo direito no duelo contra o Grêmio, na última quarta-feira.

O treinador terá a volta do zagueiro Alan Franco e do volante Luiz Gustavo, que não enfrentaram o Tricolor gaúcho por estarem suspensos. No entanto, Calleri, com incômodo muscular na parte posterior da coxa direita, ainda é dúvida.

Zubeldía terá desfalques nas duas laterais. Na direita, Igor Vinícius não atua por ter sido expulso contra o Grêmio. Rafinha é o favorito. Ao mesmo tempo que na esquerda, Welington levou o terceiro cartão amarelo e também não atua. Assim, o jovem Patrick deve ser alçado ao time titular.

Dessa maneira, o São Paulo deve ir a campo contra o Juventude com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, André Silva (Calleri) e Ferreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.