Atlético-MG chega ao limite de estrangeiros com Alonso e Fausto Vera

O Atlético-MG já contratou nesta janela de transferências quatro jogadores para encorpar o elenco do técnico Gabriel Milito. Destes, dois são estrangeiros e um tem dupla nacionalidade. Dessa maneira, o Galo atingiu a marca de nove atletas do exterior no grupo, número máximo permitido pela CBF em jogos do Campeonato Brasileiro.

Junior Alonso e Fausto Vera foram os dois últimos estrangeiros contratados pelo Galo. Juntam-se a eles Lyanco, que possui dupla nacionalidade, e Bernard como os reforços deste meio de ano. O zagueiro sérvio-brasileiro não entra na contagem dos gringos do Galo.

Agora, o Atlético conta em seu elenco com um paraguaio (Junior Alonso), um uruguaio (Mauricio Lemos), um chileno (Vargas), quatro argentinos (Saravia, Battaglia, Fausto Vera e Zaracho), um colombiano (Palacios) e um equatoriano (Alan Franco). Isso sem contar o treinador, Gabriel Milito, que também é argentino.

Com tantos estrangeiros em ação, o Atlético volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, para enfrentar o embalado Vasco, que vem de quatro vitórias consecutivas. O Galo está em 11º, com 22 pontos, enquanto o Cruz-Maltino subiu para nono, com 23.

