Jogador do Del Valle é suspenso por falsificação de documentos

ander Bolaños alterou nome e idade em sua identidade - (crédito: Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images)

O atacante equatoriano Alexander Bolaños foi suspenso por três anos pela Federação Equatoriana de Futebol (FEF) com a acusação de apresentar documentação falsa para a entidade. A fraude vai desde a idade e passa até mesmo pelo próprio nome do atleta que estava no Independiente del Valle.

Em comunicado, a FEF informou que iniciou um processo de investigação após receber denúncia vinda da Direção Geral de Registro, Identificação e Cedulação do Equador. O órgão em questão é responsável pela administração e fiscalização documental de todas as pessoas que estão registradas como cidadãs do Equador.

Desse modo, após ouvir diferentes testemunhas e o próprio Bolaños, se descobriu que o nome verdadeiro de Alexander David Bolaños Casierra é Jancer Romario Bolaños Casierra. Além disso, a sua idade correta é de 30 anos e não 24, como se acreditava até o momento. Assim, a Federação Equatoriana sancionou o atleta e impediu que ele se registre na entidade com o seu verdadeiro nome. Ao menos, no período de duração da sua pena.

Suspenso e sem clube

Tão logo a decisão da FEF se tornou pública, o Del Valle também se manifestou, através de nota oficial, informando a rescisão contratual com o atleta. Apesar da nacionalidade, Jancer iniciou sua trajetória no Colo-Colo. Depois, rodou por Águilas St. Domingo, Barcelona de Guayaquil, Atlético Santo Domingo, Deportes Concepción e Técnico Universitario antes de, neste ano, chegar ao IDV.

Além da trajetória entre clubes, Jancer Romario tem atuações pela seleção de base do Equador. Nesse sentido, a participação de maior destaque ocorreu em 2019 quando integrou o plantel que faturou o Sul-Americano Sub-20.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.