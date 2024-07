Com Coutinho e Alex Teixeira, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Atlético

o poderá contar com a estreia da dupla diante do Galo neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Divulgação/Vasco)

O Vasco terá novidades para enfrentar o Atlético-MG neste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o clube divulgou que Philippe Coutinho e Alex Teixeira, reforços nesta janela de transferências, foram relacionados pela primeira vez pelo técnico Rafael Paiva. Dessa maneira, a dupla poderá estrear pela equipe.

Conforme adiantou o Jogada 10, o meia francês Payet será desfalque contra o Galo. Segundo o clube, “está liberado para atividades com o grupo, curado clinicamente, em fase final de aprimoramento físico”. A sua última partida pelo Cruz-Maltino foi contra o Fortaleza, há duas semanas, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

Outro desfalque para o duelo em Minas Gerais é João Victor. O zagueiro vem evoluindo bem de uma lesão no joelho direito, com atividades no campo com a equipe de fisioterapia, mas ainda não tem condições de entrar em campo.

Em bom momento no Brasileirão, com quatro vitórias seguidas, o Vasco tem a expectativa pelo primeiro jogo de Coutinho após o retorno a São Januário. Um novo triunfo aproxima o Cruz-Maltino do G6 da competição. Afinal, o clube está em nono, com 23 pontos, a seis do Cruzeiro, sexto colocado.

