Juventude x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

ntude e São Paulo se enfrentam na noite deste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão; mesmo com mando do Ju, partida será em Brasília - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

O São Paulo visita o Juventude, neste domingo (21), às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília. O embate, vale lembrar, é da 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno. Desta forma, este será o segundo jogo seguido de Brasileirão no estádio. Afinal, Flamengo e Criciúma mediram forças por lá neste sábado (20).

Confira a tabela do Brasileirão

Onde Assistir:

O Premiere transmite a partida em tempo real a partir das 18h30

Como chega o Juventude

O Papo chega confiante para a partida. Afinal, eliminou o Internacional na Copa do Brasil no último final de semana. Além disso, no Brasileirão, o Juve vem de vitória sobre o Grêmio e empate com o Atlético-MG. Dessa forma, os gaúchos encontram-se em 12º, com 20 pontos mas em apenas 12 partidas. Dessa forma, a equipe ainda faz cálculos pelo G6 da competição. Por outro lado, o Juventude viu o treinador Roger Machado pedir demissão e acertar com o Internacional. A diretoria agiu rapidamente e contratou Jair Ventura, que vai estrear pelo novo clube.

Como chega o São Paulo

O Tricolor entrou na rodada em quarto lugar, com 30 pontos, a seis do líder Botafogo. Inclusive, o Tricolor e o Alvinegro vão medir forças na próxima quarta-feira (24), no Morumbis. Já para o duelo contra o Juventude, o treinador Zubeldía não poderá contar com Alisson e Pablo Maia, suspensos, enquanto os laterais Igor Vinicius e Welington estão suspensos. Já o colombiano James Rodríguez ainda não se reapresentou após a disputa da Copa América. Calleri, com dores musculares, é dúvida.

JUVENTUDE X SÃO PAULO Brasileirão-2024 – 18ª rodada

Data e horário: 21/7/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Abner e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto Técnico: Jair Ventura

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, André Silva (Calleri) e Ferreira. Técnico: Luís Zubeldía

Árbitro: Wilton Pereira de Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.