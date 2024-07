Ovacionado pela torcida, Gabigol garante: ‘Estou feliz de estar no Flamengo’

sa 99 do Rubro-Negro entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória contra o Criciúma - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Grande ídolo da torcida do Flamengo, Gabigol decidiu a vitória rubro-negra diante do Criciúma neste sábado (20), em Brasília. O camisa 99, que saiu do banco de reservas, fez o segundo gol, o da virada. Após o término do jogo, ele enalteceu o carinho da torcida, falou sobre a insatisfação por não ter tanta minutagem, e reafirmou estar feliz no time carioca.

“A torcida do Flamengo é algo maravilhoso comigo, nunca pensei ser tão acarinhado assim. Estou tentando buscar meu espaço, tenho tido poucas oportunidades. Meu último jogo como titular acho que falta uns 5, 6 meses e isso é muito difícil”, disse Gabigol ao “Premiere”.

“Nosso time é muito qualificado. Tem o Pedro, artilheiro do Brasil, o Arrascaeta… assim, o que eu tenho que fazer é trabalhar e o resto é deixar com meus pais, meus empresários. Estou feliz de estar no Flamengo”, completou o atacante.

Fica Gabigol?

Enquanto falava com a repórter, Gabigol escutou torcedores pedindo a sua permanência no clube. O jogador, no entanto, voltou a falar sobre a forma que os dirigentes lidaram, desde o início, com a renovação do seu contrato, que vai até o fim do ano.

“A minha vontade todo mundo sabia, sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. Tudo pode acontecer, vou tentar me dedicar ao máximo nos treinos. Vou tentar voltar a ter minutos. A minha confiança em mim é muito grande. Eu sei o que eu posso fazer”, explicou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.