De virada, Flamengo vence Criciúma e faz a festa da torcida no Mané Garrincha

Com aproximadamente 60 mil torcedores no Mané Garrincha, o Flamengo garantiu o triunfo sobre o Criciúma, por 2 x 1, neste sábado (20/7), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, mantendo-se próximo da liderança e motivando os amantes do clube em uma próxima ida à Brasília. Marcando duas vezes, com os atacantes Pedro e Gabigol, o rubro-negro deixa um bom retrospecto na capital para os torcedores lembrarem de uma virada emocionante.

No pontapé inicial de uma tarde ensolarada, a torcida rubro-negra vaiava o adversário e ovacionava o clube carioca com cânticos, estimulando os jogadores a partirem para cima. Contudo, o Criciúma foi o primeiro a investir ofensivamente. A equipe de amarelo chegou próxima à área com uma finalização de Fellipe Matheus. O mesmo finalizador ajudou a propor o jogo no meio campo, trocando passes e sofrendo faltas.

Em resposta, o time da Gávea usufruía da habilidade dos pontas e laterais. Ao conduzir a bola pela esquerda, Ayrton Lucas achou Pedro na área, que isolou a bola em boa chegada do clube carioca. Em outra jogada pela ponta, Cebolinha ludibriou a marcação e cruzou para Gerson, que não teve êxito ao encontrar a bola aérea.

Gostando da partida, o clube carioca propôs o jogo ofensivo, chegando com perigo na área adversária. Cebolinha novamente, incisivo e perigoso dentro da área, achou um cruzamento na cabeça de Arrascaeta, que passou próximo ao gol. O meia uruguaio armava o jogo e tentava encontrar o centroavante Pedro, mas sem sucesso.

Destacando-se na partida, Fellipe Mateus obrigava Rossi a fazer boas defesas. Após um chute de fora da área, pela esquerda, o goleiro rubro-negro espalmou para escanteio. Em uma falta sofrida no meio campo, Trauco foi para a bola, achando a cabeça de Allano, que tocou para o meio. Rodrigo Fagundes finalizou duas vezes para mandar abrir o placar.

No desfecho de um primeiro tempo movimentado, o time da Gávea ambicionava incessantemente pelo gol de empate. Com Gerson sendo acionado diversas vezes na ponta direita, o Flamengo criou mais chances ofensivas, chegando próximo à área e forçando a defesa adversária a conceder escanteios. Em um deles, Fabrício Bruno conseguiu cabecear, mas a bola passou acima do gol.

Reviravolta no segundo tempo

Pedro. Flamengo x Criciúma pelo Brasileirão no Mané Garrincha (foto: Kaio Magalhães /CB/D.A.Press)

Recomeçando a partida, ambos os times permitiram o início de jogo truncado. Em menos de cinco minutos, as duas equipes foram advertidos com cartão amarelo: Claudinho, do Criciúma, e David Luiz, do Flamengo.

Após um arremesso lateral, Arrascaeta penetrou a área adversária e foi derrubado. O árbitro deixou o jogo seguir, mas depois de uma saída de bola, o VAR o chamou para analisar o lance e o pênalti foi marcado. Na marca da penalidade, Pedro assumiu a responsabilidade. Com as mãos na cintura, o centroavante foi para bola e bateu no canto esquerdo de Gustavo, que defendeu a cobrança defendida — o goleiro é o maior pegador de pênaltis do Brasileirão. No escanteio, a equipe teve a possibilidade de empatar o marcador com Pulgar, que mandou a bola no travessão.

O pênalti perdido incitou o Tigre a partir para cima do rubro-negro. Conduzindo a bola, Arthur Caíke mandou um balaço em direção ao gol, mas a bola saiu pela linha fundo. O clube carioca não desanimou e continuou indo para cima. O meio campo fluía com a troca de passes, chegando perto da área adversária. Viña achou Arrascaeta, que passou para Pedro, dentro da área. O camisa 9 chutou cruzado, desta vez, sem chances para Gustavo: 1 x 1 no placar. O artilheiro do Brasileirão marcou mais um e chegou a nove gols no campeonato.

A torcida pediu e Tite atendeu: Gabigol saiu do banco de reservas e entrou na partida. Viña cruzou para a defesa desviar, sobrando para Luiz Araújo, que tocou de cabeça para Gabigol isolar a bola. Na sequência, um lance estranho e polêmico. Barreto, do Criciúma, chutou uma bola que não estava em jogo, arremessada em campo pela torcida, e interrompeu avanço de Everton Cebolinha. Segundo a regra, o ato praticado pelo volante é penalidade máxima.

Gabigol partiu para a bola com ânsia de gol. O atacante não marcava desde o jogo contra o Vasco e, ovacionado pela torcida, foi para o pênalti. Goleiro para o lado, bola para o outro, Gabigol desempatou o jogo e virou o placar para a torcida presente em Brasília incendiar o estádio. O atacante tirou a camisa na comemoração e foi advertido com cartão amarelo.

Perto do desfecho, o Criciúma não tinha mais muito tempo para esboçar reação. Em 10 minutos de acréscimo, o Tigre tentou partir para cima com uma finalização de Barreto. As chances anteriores foram impedidas pela boa marcação do time comandando por Tite. O Flamengo cadenciou o jogo, esperando o apito final para comemorar com a torcida.

Ficha técnica

Flamengo 2 x 1 Criciúma - 18ª rodada do Brasileirão 2024

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Luiz Araujo), De La Cruz, De Arrascaeta; Gerson (Gabriel Barbosa), Éverton Cebolinha e Pedro

Técnico: Tite

Criciúma

Gustavo; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco (Figueiredo); Barreto, Newton, Allano (Ronald), Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (Felipe Vizeu (Éder))

Técnico: Cláudio Tencati

Gols: Rodrigo (Criciúma) ; Pedro e Gabriel Barbosa (Flamengo)

Cartões amarelos: Rodrigo, Claudinho, Allano, Alisson, Barreto, Fellipe mateus (Criciúma) ; David Luiz, Viña, Gabriel Barbosa, Éverton (Flamengo)

Cartões vermelhos: Allano (Criciúma)

Público: 60.127 mil pessoas

Renda: R$ 6.601.898

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistente 1: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA/CE)

Assistente 2: Eduardo Gonçalves da cruz (MS)

Quarto árbitro: Marcello Ruda Neves Ramos da Costa (DF)

VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

