‘A alegria de um é a alegria de todos’, diz Tite sobre Gabigol

Após a vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Criciúma, que contou com gol decisivo de Gabigol, o nome do camisa 99 se tornou o principal assunto entre os rubro-negros. Na coletiva de imprensa no Mané Garrincha, em Brasília, palco do confronto, o técnico Tite enalteceu a importância do gol do atacante. Além disso, também comentou sobre dar mais minutagem ao Gabi.

“A alegria de um é a alegria de todos”, disse Tite.

“A importância de todos num grupo todo mobilizado. Todas as substituições que tiveram elas trouxeram. Eu nunca vou ser um cara que vou estar sempre na plenitude da minha alegria porque começam 11 e entram 5 e eu olho para os outros atletas que poderiam estar entrando. Eu falo isso do Bahia, Lorran que nem veio hoje”, explicou.

Empolgação da torcida

Quando o treinador chamou Gabigol para entrar na partida, a torcida do Flamengo comemorou na arquibancada. Aliás, o barulho aumentou quando o ídolo entrou em campo e, a cada toque dele na bola, os rubro-negros vibravam. Ao sair o gol da virada, Gabigol extravasou e os flamenguistas fizeram a festa. O técnico Tite aproveitou para falar sobre esse ambiente.

“A torcida já estava antes, quando fez o empate, já estava antes quando fez a substituição e ela continuou com o Gabi até o final”, afirmou.

Análise do jogo

“Foram dois tempos distintos. Estava muito ansioso no primeiro tempo, queria fazer o segundo movimento sem ter feito o primeiro. Quando está ansioso, a naturalidade fica prejudicado. Até pela expectativa de que volta todo mundo, mas as coisas não são assim, é um processo de retomada.”

Reclamação sobre o gramado

“O espetáculo fica prejudicado sim, com o gramado ruim, sim. A outra vez que viemos aqui o gramado estava bom, agora não estava. O espetáculo fica prejudicado. Tem atletas de alto nível, tem saúde. Não dá para ser assim.”

