Artur Jorge admite ‘sofrimento’, mas enaltece fase do Botafogo

Após a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Internacional, neste sábado (20), o treinador Artur Jorge admitiu que o Glorioso não manteve o mesmo nível do triunfo sobre o Palmeiras (também 1 a 0, na última quarta). O comandante foi além e falou em certo “sofrimento” contra o Colorado, embora as estatísticas da partida digam o contrário.

“Não fomos tão fortes como queremos, já prevíamos que isso pudesse acontecer. Mas era importante estarmos em vantagem para controlarmos o jogo. Tivemos uma equipe madura, capaz de chegar à vantagem e guardá-la até o fim. Sofremos quando era preciso sofrer, tivemos uma primeira parte mais dominadora, chegamos à vantagem para, depois, tentar aumentar essa vantagem, mas sem permitir que o adversário tivesse oportunidades”, comentou Artur Jorge.

Com o resultado, o Botafogo alcançou a quinta vitória seguida na competição, a quarta consecutiva sem tomar gols. Aliás, já são sete jogos invencibilidade do Glorioso. Dessa forma, o time de Artur Jorge é líder do Brasileirão, com 39 pontos em 18 jogos.

Após o triunfo, o Botafogo abriu cinco pontos de vantagem sobre o Flamengo e seis para o Palmeiras, mas as equipes têm 17 jogos. O Verdão, porém, joga ainda na noite deste sábado (20). O Glorioso de Artur Jorge encerra o primeiro turno do Brasileirão, visitando o São Paulo, na quarta-feira (24), às 19h30.

“Primeiro, vamos desfrutar dessa vitória. Queremos somar mais três para fechar a primeira volta (turno) com 42. Vamos fazer o nosso melhor para vencer um adversário que também é muito forte e também está fazendo uma temporada muito boa. São o cinco vitórias consecutivas, o que é muito importante. Os jogadores tem sentido de compromisso e fazem com que, hoje, se olhem para o Botafogo com respeito. Torcida tem sido sempre muito importante para nós, tem sido importante esse empurrão, temos sentido isso. É uma energia muito positiva. Dependemos desse empurrão deles para chegarmos onde queremos”, completou Artur Jorge.

