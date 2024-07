William condena arbitragem em revés do Cruzeiro: ‘Tivemos um gol mal anulado’

Vasco x Cruzeiro, em S..o Janu..rio, no Rio de Janeiro. ..Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro ..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. ..IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube. - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro não conseguiu dar continuidade na sua sequência de três vitórias no Campeonato Brasileiro. Afinal, sofreu derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, neste sábado (20), em duelo pela 18ª rodada da competição, no Allianz Parque. Na partida, houve bastante reclamação da equipe mineira com a atuação da arbitragem.

Principalmente pela interferência em um gol que garantia o empate para a Raposa. No começo do lance, Lucas Silva rouba a bola de Zé Rafael e recebe passe de Barreal para deixar tudo igual no placar, aos 45 minutos do primeiro tempo. Inicialmente, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda mandou o jogo seguir, mas depois de intervenção do VAR, anulou o gol por falta na origem da jogada.

Com isso, na saída de campo, o lateral-direito Willian condena a mudança de decisão da arbitragem. Mesmo com a frustração do resultado, o jogador exaltou o rendimento da equipe e frisou que a regularidade nos bons desempenhos tem maior relevância.

“A gente foi bem, obviamente tivemos dificuldades. Erramos e tomamos o gol, tivemos um gol na minha visão, que foi mal anulado, às vezes não entendemos o critério do juiz, mas é difícil falar de arbitragem, é um assunto chato, já. Continuar trabalhando forte, da mesma forma. O Cruzeiro tem feito grandes apresentações, continuar neste caminho”, destacou o atleta da Raposa.

Agenda do Cruzeiro

O próximo compromisso do Cruzeiro, aliás, é exatamente pela Série A. O time mineiro vai receber o Juventude, na 19ª rodada, às 19h, no Mineirão, na próxima quarta-feira (24). Com o revés para o Alviverde, a Raposa permanece na sexta colocação, com 29 pontos. No entanto, pode perder uma posição caso o Fortaleza vença o Atlético Goianiense, neste domingo (21).

