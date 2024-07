Coronado não viaja para enfrentar Bahia e vira ‘dor de cabeça’ no Corinthians

-campista não foi visto com o restante do grupo na chegada ao hotel, em Salvador; Timão encara Esquadrão neste domingo, na Fonte Nova - (crédito: Foto: Rodrico Coca/Ag. Corinthians)

Igor Coronado não viajou com a delegação do Corinthians para o jogo diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Na chegada alvinegra ao hotel, em Salvador, o meio-campista não foi visto com o restante do elenco. O clube, aliás, não deu informações sobre o motivo da ausência do camisa 77.

Contudo, a tendência é a de que ocorra uma manifestação pelo lado corintiano logo após a divulgação da escalação, na hora que antecede o duelo.

Desde sua chegada ao Parque São Jorge, em fevereiro deste ano, Coronado enfrenta problemas físicos. Nestes cinco meses, o jogador já precisou superar lesão no reto femoral da coxa direita, dengue e problema no quadril direito.

Até o momento, o atleta soma dois gols e duas assistências em 20 partidas com a camisa do Timão, dez delas como titular. No triunfo por 2 a 1 sobre o Criciúma, no último meio de semana, ele deu assistência para o zagueiro Cacá anotar o segundo gol.

Além disso, o volante Raniele tamnbém é baixa para o confronto. Afinal, precisa cumprir suspensão. Maycon, Palacios e Ruan Oliveira seguem no departamento médico, onde se recuperam de lesões.

Em busca da reação na tabela, o Corinthians encara o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

