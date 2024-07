Abel exalta Palmeiras e crê em disputa de título acirrada: ‘Ano mais apertado’

O Palmeiras deu uma resposta rápida no Campeonato Brasileiro, com a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, neste sábado (20), no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira avaliou a atuação como positiva de um modo geral. Mesmo assim, o português acredita que o rendimento do adversário é um indício de forte concorrência pelo título. Principalmente pelas contratações que os outros clubes brasileiros realizaram nesta janela.

Assim, o comandante utilizou a Raposa, oponente do embate pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro como um exemplo deste cenário.

“Desde que estou aqui, creio que este será o ano mais difícil. Várias equipes se reforçaram. O ano passado já foi, mas creio que esse ano vai ser mais apertado ainda a disputa pelo título”, detalhou o treinador.

Em seguida, Abel entende que o cansaço do Palmeiras por ter enfrentado o Botafogo, durante esta última semana, obrigou a equipe a se empenhar um pouco mais. Até porque o Cruzeiro teve a semana livre para apenas treinamentos.

“Era uma vantagem grande que o Cruzeiro tinha. Equipe muito bem treinada, parabéns ao treinador, mas hoje tivemos que jogar com esforço contra uma equipe fresca”, acrescentou o comandante português.

Ele ainda mostrou gratidão ao apoio do torcedor. Principalmente depois da derrota no confronto direto com o Botafogo pelo título.

“Dar os parabéns ao nosso torcedor, agradeço a todo o apoio e o esforço extra que nossa equipe teve que fazer. Não é justo, mas é o que é”, agradeceu.

Palmeiras desperdiçou oportunidades claras

Ainda de acordo com a opinião do treinador, o Alviverde não soube ser letal. Afinal, se Flaco López tivesse aproveitado a chance de marcar que teve logo no início do jogo, o triunfo da equipe poderia ser melhor administrado.

“No segundo tempo, tivemos que sofrer, mas não posso deixar de dizer que não podemos falhar na primeira oportunidade como tivemos. É a mesma coisa de levar um frango. Acho que (o López) fez os mais difíceis e falhou os mais fáceis. Poderíamos ter controlado a segunda parte e feito mais um”, finalizou.

Com a vitória, o Verdão alcançou os 36 pontos e reassumiu a segunda colocação, com uma desvantagem de apenas três pontos pro líder, o Botafogo. A propósito, o Palmeiras volta aos gramados na próxima quarta-feira (24), quando enfrenta o Fluminense, às 21h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

