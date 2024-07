Bahia x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (21/7), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians jogam pela 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno. As equipes estão ambicionando coisas diferentes neste momento. O Bahia tem 30 pontos e sua briga é pelo G4. Já o Timão vem mal, está na zona do rebaixamento com seus 15 pontos e espera sair da zona da confusão. Este jogo terá a cobertura do Jogada10, que inicia a sua cobertura às 14h30. A Jornada Esportiva terá o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.