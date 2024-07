Irmãos flamenguistas explicam como a bola foi parar no gramado

A vitória do Flamengo sobre o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (20/7), deu o que falar. Na reta final do jogo, quando o placar estava 1 a 1, Barreto, jogador do Tigre, chutou uma bola devolvida da arquibancada para “desarmar” Everton Cebolinha, que estava com a bola do jogo. Neste lance com duas bolas em campo, o juiz deu pênalti a favor do Mengão. Dessa forma, aos 44 minutos, Gabigol converteu. Porém, o triunfo no Mané Garrincha teve dois astros bem incomuns: Edinho Alves e Erik Vitor. Afinal, foram eles que jogaram a bola que gerou o lance mais inusitado do ano.

Em conversa com o GE e com o canal de Marcos Paulo LIma, no Youtube, ambos confessaram que os torcedores reclamaram no início devido ao risco de a bola ter atrapalhado o Flamengo. Mas mudaram o discurso com o desfecho da jogada.

“Comprei o ingresso justamente no inferior para ver de perto Gabigol, Arrascaeta, De la Cruz. Chegamos e ficamos na parte de baixo do setor. Meu irmão desceu para ver se tinha lugar e achou dois. Aí pouco antes do lance do gol, não sei se foi o Arrascaeta que chutou, a bola foi parar lá em cima, veio descendo e parou na nossa mão”, declarou Edinho, antes de completar:

“A galera toda em volta querendo pegar, a gente tirou foto e eu levantei ela para comemorar. Aí alguém deu um tapa, e a bola foi parar lá no campo. A galera não gostou porque atrapalhou o ataque do Flamengo e começou a vaiar. Depois que saiu o pênalti, todo mundo começou a gritar: ‘Herói’”.

Apesar de todos os festejos pela influência no resultado, por muito pouco os irmãos não viralizaram, pois eles pensaram em ficar com a bola e desistiram da ideia.

“Comecei a olhar para os lados e ver se alguém iria reclamar, mas pensei bem e vi que não tinha como. O jeito era devolver de alguma forma”, declarou Erick.

Viralizou na rede

Edinho confessou que não esperava essa repercussão e ficou surpreso com as marcações nas redes sociais. Sem perder tempo, ele aproveitou o momento de alta nas buscas e mudou a sua descrição: “Sou o torcedor do Flamengo que jogou a bola no campo”

“Até então eu não esperava que ia dar isso tudo (repercussão). Lá dentro do estádio não pega sinal, então não tinha acesso. Mas o vídeo já estava viralizando. Quando eu cheguei dentro do carro, uns 5km depois do estádio, que fui vendo as marcações chegando e me dei conta. Viralizou, saiu em todas as páginas. Chegamos em casa com todo mundo comemorando”.

