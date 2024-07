Barreto explica atitude em pênalti do Flamengo: ‘Lance bizarro’

dor do Criciúma deu a sua versão sobre o pênalti cometido contra o Flamengo no Mané Garrincha - (crédito: Foto: Reprodução/Premiere)

No último sábado (20), o volante Barreto foi o vilão do revés do Criciúma diante do Flamengo. Na etapa final, quando o duelo estava empatado por 1 a 1, o jogador chutou uma bola para desarmar Everton Cebolinha e originou o pênalti que deu a vitória ao adversário, no Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua explicação, Barreto afirma que tomou a atitude para mostrar ao árbitro que havia duas bolas em campo. Porém, admitiu que o erro infantil custou caro.

“Foi um lance bizarro. Na minha cabeça, no momento, foi instinto. Quando eu vi a segunda bola em campo, eu tinha na cabeça que duas bolas envolvendo o lance não podia. Eu chutei contra o adversário realmente para o juiz notar que tinha duas bolas, então claro não sabia que iria ser pênalti, senão eu não faria. A minha intenção na hora realmente foi bem instintiva. Jamais prejudicaria meus companheiros, a gente sabia da dificuldade”, afirmou.

Com a derrota fora de casa, o Criciúma fica na 14ª colocação, com 17 pontos. O próximo adversário do Tigre será o Fortaleza, no Heriberto Hulse, em jogo atrasado da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

